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Сегодня, 06:43

«Вашингтон» проиграл «Миннесоте». Кузнецов набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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24 января. «Миннесота» — «Вашингтон» — 5:3.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Уайлд» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов набрал одно очко, сделав голевую передачу.

«Миннесота» с 47 очками занимает 12-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 50 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вашингтон» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Голы: Фэйбер — 3 (Зуккарелло, Росси), 1:37 — 1:0. Фолиньо — 8 (Болди, Эрикссон Эк), 4:42 — 2:0. Юханссон — 7 (Богосян), 26:28 — 3:0. Манта — 13 (Кузнецов, Фехервари), 30:00 — 3:1. Эрикссон Эк — 21 (Фолиньо, Бродин), 41:37 — 4:1. Юханссон — 8 (Хартман, Марун), 53:39 — 5:1. Оши — 8 (бол., Карлсон, Пачиоретти), 57:03 — 5:2. Манта — 14 (Маленстин, Дауд), 58:24 — 5:3.

Вратари: Густавссон — Кемпер (58:31 — 59:25, 59:40).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 30 (8+14+8) — 34 (9+12+13).

Наши: Капризов (18.36/0/+1) — Кузнецов (17.43/0/0), Овечкин (18.51/3/-2).

24 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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2 Филадельфия 48 25 23 56
3 Каролина 45 25 20 55
4 Нью-Джерси 45 24 21 51
5 Айлендерс 47 20 27 51
6 Вашингтон 45 22 23 50
7 Питтсбург 44 21 23 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 46 29 17 67
2 Флорида 46 28 18 60
3 Тампа-Бэй 48 25 23 55
4 Торонто 45 23 22 54
5 Детройт 47 24 23 53
6 Монреаль 47 19 28 45
7 Баффало 46 20 26 44
8 Оттава 43 18 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 64
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 47 28 19 62
4 Нэшвилл 47 25 22 51
5 Аризона 45 23 22 49
6 Миннесота 47 21 26 47
7 Сент-Луис 44 22 22 46
8 Чикаго 47 14 33 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 47 32 15 68
2 Вегас 48 28 20 62
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Филадельфия – Тампа-Бэй
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Детройт – Даллас
 4 : 5
24.01 03:00
Монреаль – Оттава
 1 : 4
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Айлендерс – Вегас
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24.01 04:00
Миннесота – Вашингтон
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