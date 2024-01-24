«Вашингтон» проиграл «Миннесоте». Кузнецов набрал одно очко

«Миннесота» выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Уайлд» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов набрал одно очко, сделав голевую передачу.

«Миннесота» с 47 очками занимает 12-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 50 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вашингтон» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Голы: Фэйбер — 3 (Зуккарелло, Росси), 1:37 — 1:0. Фолиньо — 8 (Болди, Эрикссон Эк), 4:42 — 2:0. Юханссон — 7 (Богосян), 26:28 — 3:0. Манта — 13 (Кузнецов, Фехервари), 30:00 — 3:1. Эрикссон Эк — 21 (Фолиньо, Бродин), 41:37 — 4:1. Юханссон — 8 (Хартман, Марун), 53:39 — 5:1. Оши — 8 (бол., Карлсон, Пачиоретти), 57:03 — 5:2. Манта — 14 (Маленстин, Дауд), 58:24 — 5:3.

Вратари: Густавссон — Кемпер (58:31 — 59:25, 59:40).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 30 (8+14+8) — 34 (9+12+13).

Наши: Капризов (18.36/0/+1) — Кузнецов (17.43/0/0), Овечкин (18.51/3/-2).

24 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.