«Виннипег» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

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«Виннипег» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Виннипег» занимает пятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 67 очк



ами в 50 матчах.

«Питтсбург» идет 11-м на «Востоке» с 53 очками в 49 играх.