Форвард «Колорадо» Ничушкин выпил из Кубка Стэнли в горнолыжных очках

Российский хоккеист «Колорадо» Ничушкин выпил из Кубка Стэнли в горнолыжных очках

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин после победы над «Тампа-Бэй» (2:1, 4-2 в серии) в финале плей-офф НХЛ выпил из Кубка Стэнли в раздевалке команды.

27-летний хоккеист пил из трофея в горнолыжных очках.

«Спасибо всем!» — написал Ничушкин в своих соцсетях, где опубликовал кадры с Кубком Стэнли-2022.

Ничушкин стал 36-м россиянином, который выиграл Кубок Стэнли. В плей-офф НХЛ сезона-2021/2022 форвард провел 20 матчей и набрал 15 (9+6) очков.