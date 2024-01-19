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Сегодня, 07:31

Кучеров стал 9-м россиянином с 500 голевыми передачами в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (7:3) сделал три голевые передачи.

30-летний россиянин достиг отметки в 500 результативных пасов в североамериканской лиге за карьеру. Для этого ему понадобилось 688 матчей.

Он стал 9-м россиянином, кому удалось достигнуть этой отметки. Ранее это сделали Евгений Малкин (779 голевых передач), Сергей Федоров (696), Александр Овечкин (683), Сергей Зубов (619), Павел Дацюк (604), Алексей Ковалев (599), Сергей Гончар (591) и Александр Могильный (559).

Никита Кучеров. Кучеров признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Миннесота»

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Тампа-Бэй» победила «Миннесоту», «Вегас» — «Рейнджерс». Расписание и результаты матчей 19 января

«Эдмонтон» обыграл «Сиэтл» и продлил победную серию
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 58
2 Филадельфия 45 25 20 56
3 Каролина 43 24 19 53
4 Вашингтон 43 22 21 50
5 Питтсбург 42 21 21 48
6 Айлендерс 44 19 25 48
7 Нью-Джерси 42 22 20 47
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 44 27 17 63
2 Флорида 44 27 17 58
3 Торонто 43 22 21 52
4 Детройт 44 23 21 51
5 Тампа-Бэй 45 23 22 51
6 Монреаль 45 19 26 45
7 Баффало 45 20 25 44
8 Оттава 40 16 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 46 29 17 61
3 Даллас 44 26 18 57
4 Нэшвилл 44 24 20 49
5 Аризона 42 21 21 45
6 Сент-Луис 43 21 22 44
7 Миннесота 44 18 26 41
8 Чикаго 45 13 32 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 44 29 15 62
2 Вегас 44 25 19 55
3 Эдмонтон 41 25 16 51
4 Лос-Анджелес 41 21 20 50
5 Калгари 45 21 24 47
6 Сиэтл 45 19 26 47
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
Результаты / календарь
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
19.01 03:00
Тампа-Бэй – Миннесота
 7 : 3
19.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 5 : 1
19.01 03:00
Оттава – Монреаль
 6 : 2
19.01 03:00
Бостон – Колорадо
 5 : 2
19.01 03:00
Вашингтон – Сент-Луис
 5 : 2
19.01 03:00
Баффало – Чикаго
 3 : 0
19.01 05:00
Эдмонтон – Сиэтл
 4 : 2
19.01 05:00
Калгари – Торонто
 3 : 4
19.01 06:00
Лос-Анджелес – Нэшвилл
 - : -
19.01 06:00
Вегас – Рейнджерс
- : -
19.01 06:00
Ванкувер – Аризона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 44 75
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 46 73
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 64
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 42 37
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 44 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 29
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 5 1.61

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