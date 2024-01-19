Кучеров стал 9-м россиянином с 500 голевыми передачами в НХЛ
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (7:3) сделал три голевые передачи.
30-летний россиянин достиг отметки в 500 результативных пасов в североамериканской лиге за карьеру. Для этого ему понадобилось 688 матчей.
Он стал 9-м россиянином, кому удалось достигнуть этой отметки. Ранее это сделали Евгений Малкин (779 голевых передач), Сергей Федоров (696), Александр Овечкин (683), Сергей Зубов (619), Павел Дацюк (604), Алексей Ковалев (599), Сергей Гончар (591) и Александр Могильный (559).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|58
|2
|Филадельфия
|45
|25
|20
|56
|3
|Каролина
|43
|24
|19
|53
|4
|Вашингтон
|43
|22
|21
|50
|5
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|6
|Айлендерс
|44
|19
|25
|48
|7
|Нью-Джерси
|42
|22
|20
|47
|8
|Коламбус
|44
|14
|30
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|44
|27
|17
|63
|2
|Флорида
|44
|27
|17
|58
|3
|Торонто
|43
|22
|21
|52
|4
|Детройт
|44
|23
|21
|51
|5
|Тампа-Бэй
|45
|23
|22
|51
|6
|Монреаль
|45
|19
|26
|45
|7
|Баффало
|45
|20
|25
|44
|8
|Оттава
|40
|16
|24
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|29
|14
|62
|2
|Колорадо
|46
|29
|17
|61
|3
|Даллас
|44
|26
|18
|57
|4
|Нэшвилл
|44
|24
|20
|49
|5
|Аризона
|42
|21
|21
|45
|6
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|44
|7
|Миннесота
|44
|18
|26
|41
|8
|Чикаго
|45
|13
|32
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|44
|29
|15
|62
|2
|Вегас
|44
|25
|19
|55
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|51
|4
|Лос-Анджелес
|41
|21
|20
|50
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|47
|6
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
Результаты / календарь
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
|19.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|7 : 3
|19.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|5 : 1
|19.01
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|6 : 2
|19.01
|03:00
|
Бостон – Колорадо
|5 : 2
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Сент-Луис
|5 : 2
|19.01
|03:00
|
Баффало – Чикаго
|3 : 0
|19.01
|05:00
|
Эдмонтон – Сиэтл
|4 : 2
|19.01
|05:00
|
Калгари – Торонто
|3 : 4
|19.01
|06:00
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|- : -
|19.01
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|- : -
|19.01
|06:00
|
Ванкувер – Аризона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|44
|75
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|64
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|44
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|29
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|5
|1.61
Новости