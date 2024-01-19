Кучеров стал 9-м россиянином с 500 голевыми передачами в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (7:3) сделал три голевые передачи.

30-летний россиянин достиг отметки в 500 результативных пасов в североамериканской лиге за карьеру. Для этого ему понадобилось 688 матчей.

Он стал 9-м россиянином, кому удалось достигнуть этой отметки. Ранее это сделали Евгений Малкин (779 голевых передач), Сергей Федоров (696), Александр Овечкин (683), Сергей Зубов (619), Павел Дацюк (604), Алексей Ковалев (599), Сергей Гончар (591) и Александр Могильный (559).