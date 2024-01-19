Кучеров признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Миннесота»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Миннесота» (7:3). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой стал российский нападающий Никита Кучеров. 30-летний россиянин в этой встрече сделал 3 голевые передачи и достиг отметки в 500 результативных передач за карьеру в НХЛ.
Второй звездой стал защитник Виктор Хедман, на счету которого 4 (1+3) очка. Замкнул тройку форвард Брэйден Пойнт, сделавший 2 голевые передачи и забросивший одну шайбу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|58
|2
|Филадельфия
|45
|25
|20
|56
|3
|Каролина
|43
|24
|19
|53
|4
|Вашингтон
|43
|22
|21
|50
|5
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|6
|Айлендерс
|44
|19
|25
|48
|7
|Нью-Джерси
|42
|22
|20
|47
|8
|Коламбус
|44
|14
|30
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|44
|27
|17
|63
|2
|Флорида
|44
|27
|17
|58
|3
|Торонто
|43
|22
|21
|52
|4
|Детройт
|44
|23
|21
|51
|5
|Тампа-Бэй
|45
|23
|22
|51
|6
|Монреаль
|45
|19
|26
|45
|7
|Баффало
|45
|20
|25
|44
|8
|Оттава
|40
|16
|24
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|29
|14
|62
|2
|Колорадо
|46
|29
|17
|61
|3
|Даллас
|44
|26
|18
|57
|4
|Нэшвилл
|44
|24
|20
|49
|5
|Аризона
|42
|21
|21
|45
|6
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|44
|7
|Миннесота
|44
|18
|26
|41
|8
|Чикаго
|45
|13
|32
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|44
|29
|15
|62
|2
|Вегас
|44
|25
|19
|55
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|51
|4
|Лос-Анджелес
|41
|21
|20
|50
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|47
|6
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
Результаты / календарь
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22.01
23.01
24.01
|19.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|7 : 3
|19.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|5 : 1
|19.01
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|6 : 2
|19.01
|03:00
|
Бостон – Колорадо
|5 : 2
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Сент-Луис
|5 : 2
|19.01
|03:00
|
Баффало – Чикаго
|3 : 0
|19.01
|05:00
|
Эдмонтон – Сиэтл
|4 : 2
|19.01
|05:00
|
Калгари – Торонто
|3 : 4
|19.01
|06:00
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|- : -
|19.01
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|- : -
|19.01
|06:00
|
Ванкувер – Аризона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|44
|75
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|64
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|44
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|29
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|5
|1.61
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