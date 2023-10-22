Кучеров признан второй звездой матча с «Торонто»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:4 ОТ).

30-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Первой звездой признан форвард «Мэйпл Ливз» Джон Таварес, забивший победный гол. Третья звезда — форвард «Лайтнинг» Алекс Барре-Буле, забросивший одну шайбу.

В текущем сезоне Кучеров провел 6 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков.