«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

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«Тампа» на выезде победила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Тампа» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 67 очками в 59 матчах.

«Айлендерс» идут на 11-й строчке с 60 очками в 57 играх.