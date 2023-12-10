Кучеров признан первой звездой матча «Сиэтл» — «Тампа»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой матча с «Сиэтлом» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин набрал 3 (2+1) очка, включая победный гол в овертайме.

Второй звездой встречи стал игрок «Сиэтла» Джордан Эберле — автор ассистентского дубля.

Третьей звездой матч признан игрок «Кракен» Джаред Макканн.