Михеев признан третьей звездой матча «Ванкувер» — «Каролина»

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Форвард «Ванкувера» Илья Михеев признан третьей звездой матча с «Каролиной» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин набрал 2 (1+1) очка.

Первой звездой встречи стал форвард «Кэнакс» Элиас Петтерссон — автор гола и двух результативных передач.

Второй звездой дня стал форвард Сэм Лафферти («Ванкувер»), который набрал 2 (1+1) очка.