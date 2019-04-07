Кучеров повторил достижение Ягра по передачам за сезон

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" (6:3) забросил шайбу и сделал результативную передачу. Этот ассист стал для россиянина 87-м в сезоне.

Кучеров повторил достижение Яромира Ягра для вингеров. Чех набрал 87 передач в сезоне-1995/96 в составе "Питтсбурга".

Больше Ягра и Кучерова делали передач только центрфорварды и два легендарных защитника - Бобби Орр и Пол Коффи. Первые 12 мест в этом рейтинге занимает Уэйн Гретцки. Лучший его результат - 163 ассиста в сезоне 1985/86 в составе "Эдмонтона".