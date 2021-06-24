Кучеров получил травму в шестом матче с «Айлендерс». Видео

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сыграл всего 46 секунд в шестом матче Кубка Стэнли против «Айлендерс». 28-летний россиянин получил травму и не смог продолжить встречу.

Защитник Скотт Мэйфилд подъехал сзади к Кучеров и ударил того клюшкой. Судья видел момент, но пожал плечами, как будто ничего не произошло.

Напомним, Никита Кучеров лидирует в плей-офф с 27 (5+22) очками. Это на восемь больше, чем у Мэйфилда.

So its looking like this cross-check (no call on the play) on Kucherov is what caused him to leave the game... pic.twitter.com/p2xFSApas4 — alberto ??? (@twistedleafs) June 24, 2021

Счет в серии 3-2 в пользу «Лайтнинг».