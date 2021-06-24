Кучеров получил травму в шестом матче с «Айлендерс». Видео
03:41
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сыграл всего 46 секунд в шестом матче Кубка Стэнли против «Айлендерс». 28-летний россиянин получил травму и не смог продолжить встречу.
Защитник Скотт Мэйфилд подъехал сзади к Кучеров и ударил того клюшкой. Судья видел момент, но пожал плечами, как будто ничего не произошло.
Напомним, Никита Кучеров лидирует в плей-офф с 27 (5+22) очками. Это на восемь больше, чем у Мэйфилда.
Счет в серии 3-2 в пользу «Лайтнинг».
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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