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Кучеров получил травму в шестом матче с «Айлендерс». Видео

03:41
24 июня. Никита Кучеров получил травму в шестом матче с «Айлендерс». Фото Twitter
24 июня. Никита Кучеров получил травму в шестом матче с «Айлендерс». Фото Twitter
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сыграл всего 46 секунд в шестом матче Кубка Стэнли против «Айлендерс». 28-летний россиянин получил травму и не смог продолжить встречу.

Защитник Скотт Мэйфилд подъехал сзади к Кучеров и ударил того клюшкой. Судья видел момент, но пожал плечами, как будто ничего не произошло.

Напомним, Никита Кучеров лидирует в плей-офф с 27 (5+22) очками. Это на восемь больше, чем у Мэйфилда.

Счет в серии 3-2 в пользу «Лайтнинг».

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