Кучеров стал пятым действующим хоккеистом, который набирал 100 очков в четырех сезонах

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал пятым действующим хоккеистом, набравшим 100 очков в четырех сезонах.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси», который проходит 25 февраля, 30-летний россиянин отметился двумя результативными передачами. Теперь на его счету 100 (37+63) очков в 59 матчах.

Ранее из действующий игроков 100 очков в четырех сезонах набирали капитан «Вашингтона»Александр Овечкин и форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. А Сидни Кросби («Питтсбург») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон») преодолевали эту отметку в шести сезонах.

Кроме того, Кучеров — один из восьми игроков с 1992-1993 годов, которые набрали 100 очков за один сезон в 59 или меньше играх.