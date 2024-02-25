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Сегодня, 22:35

Кучеров стал пятым действующим хоккеистом, который набирал 100 очков в четырех сезонах

Алина Савинова
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал пятым действующим хоккеистом, набравшим 100 очков в четырех сезонах.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси», который проходит 25 февраля, 30-летний россиянин отметился двумя результативными передачами. Теперь на его счету 100 (37+63) очков в 59 матчах.

Ранее из действующий игроков 100 очков в четырех сезонах набирали капитан «Вашингтона»Александр Овечкин и форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. А Сидни Кросби («Питтсбург») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон») преодолевали эту отметку в шести сезонах.

Кроме того, Кучеров — один из восьми игроков с 1992-1993 годов, которые набрали 100 очков за один сезон в 59 или меньше играх.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
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Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков

Три передачи и гол Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 58 39 19 81
2 Каролина 57 34 23 73
3 Филадельфия 58 30 28 67
4 Нью-Джерси 57 29 28 62
5 Вашингтон 56 26 30 61
6 Айлендерс 57 23 34 60
7 Питтсбург 54 25 29 58
8 Коламбус 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 34 25 81
2 Флорида 58 38 20 80
3 Торонто 57 33 24 74
4 Детройт 57 31 26 68
5 Тампа-Бэй 59 31 28 67
6 Баффало 57 26 31 56
7 Оттава 55 25 30 53
8 Монреаль 58 22 36 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 35 24 78
2 Виннипег 55 35 20 75
3 Колорадо 59 35 24 75
4 Нэшвилл 58 31 27 64
5 Сент-Луис 57 30 27 62
6 Миннесота 58 28 30 62
7 Аризона 56 23 33 50
8 Чикаго 58 15 43 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 60 38 22 82
2 Вегас 58 32 26 71
3 Эдмонтон 55 33 22 68
4 Лос-Анджелес 56 29 27 68
5 Калгари 58 28 30 61
6 Сиэтл 57 24 33 59
7 Анахайм 57 20 37 43
8 Сан-Хосе 56 15 41 35
Результаты / календарь
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
25.02 02:00
Флорида – Вашингтон
 3 : 2 ОТ
25.02 03:00
Оттава – Вегас
 4 : 3 Б
25.02 03:00
Колорадо – Торонто
 3 : 4
25.02 03:00
Ванкувер – Бостон
 3 : 2 ОТ
25.02 03:00
Каролина – Даллас
 1 : 2
25.02 03:00
Детройт – Сент-Луис
 6 : 1
25.02 06:00
Эдмонтон – Калгари
 3 : 6
25.02 06:00
Сан-Хосе – Нэшвилл
 2 : 4
25.02 06:00
Сиэтл – Миннесота
 2 : 5
25.02 06:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 3 : 2 Б
25.02 21:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 1 : 4
25.02 23:30
Питтсбург – Филадельфия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 58 98
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 59 96
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 89
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 58 39
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 54 38
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
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