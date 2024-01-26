Кучеров опередил Гончара в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (6:3).

30-летний россиянин набрал 812 (308+504) очков за свою карьеру в североамериканской лиге. Он вышел на 9-е место в списке бомбардиров среди российских игроков, опередив Сергея Гончара (811 очков).

Больше Кучерова в НХЛ набрали только Вячеслав Козлов (853), Илья Ковальчук (876), Павел Дацюк (918), Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Федоров (1179), Евгений Малкин (1267, «Питтсбург») и Александр Овечкин (1514, «Вашингтон»).