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Сегодня, 06:24

Кучеров опередил Гончара в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (6:3).

30-летний россиянин набрал 812 (308+504) очков за свою карьеру в североамериканской лиге. Он вышел на 9-е место в списке бомбардиров среди российских игроков, опередив Сергея Гончара (811 очков).

Больше Кучерова в НХЛ набрали только Вячеслав Козлов (853), Илья Ковальчук (876), Павел Дацюк (918), Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Федоров (1179), Евгений Малкин (1267, «Питтсбург») и Александр Овечкин (1514, «Вашингтон»).

Никита Кучеров. Три очка Кучерова помогли «Тампе» переиграть «Аризону»
Никита Кучеров
Сергей Гончар
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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1 Рейнджерс 47 29 18 61
2 Каролина 47 27 20 59
3 Филадельфия 49 25 24 56
4 Нью-Джерси 46 24 22 51
5 Айлендерс 48 20 28 51
6 Вашингтон 46 22 24 50
7 Питтсбург 44 21 23 48
8 Коламбус 46 14 32 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 30 18 69
2 Флорида 47 29 18 62
3 Тампа-Бэй 49 26 23 57
4 Торонто 46 24 22 56
5 Детройт 48 25 23 55
6 Монреаль 48 20 28 47
7 Баффало 48 21 27 46
8 Оттава 44 18 26 38
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 30 16 65
2 Колорадо 48 31 17 65
3 Даллас 48 29 19 64
4 Нэшвилл 48 26 22 53
5 Сент-Луис 46 24 22 50
6 Аризона 47 23 24 49
7 Миннесота 48 21 27 47
8 Чикаго 48 14 34 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 48 32 16 69
2 Вегас 48 28 20 62
3 Эдмонтон 43 27 16 55
4 Лос-Анджелес 45 22 23 53
5 Сиэтл 47 20 27 49
6 Калгари 47 21 26 47
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26.01 03:00
Оттава – Бостон
 2 : 3 ОТ
26.01 03:00
Тампа-Бэй – Аризона
 6 : 3
26.01 03:00
Монреаль – Айлендерс
4 : 3
26.01 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 3 : 2
26.01 03:00
Детройт – Филадельфия
 3 : 0
26.01 04:00
Миннесота – Нэшвилл
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26.01 04:00
Даллас – Анахайм
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 83
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 48 82
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 48 69
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 45 39
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 47 35
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 32
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 8 1.76

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