Кучеров набрал 10 очков в последних четырех матчах НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров продлил результативную серию в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:3).

30-летний россиянин во встрече с «Дэвилз» отметился двумя передачами. Таким образом, на счету Кучерова 10 (4+6) очков в последних четырех играх.

В текущем сезоне Кучеров провел 49 матчей, в которых набрал 85 (32+53) очков. Форвард лидирует в гонке бомбардиров сезона.