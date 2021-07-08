Капитан «Тампы» Стэмкос прокомментировал вторую победу команды подряд в Кубке Стэнли
08:27
Нападающий и капитан «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал победу команды в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:0).
«Это невероятно. Я знаю, звучит как клише, но я не могу найти слов. Мы через многое прошли за последний год, через взлеты и падения, через прошлогодний пузырь, но все равно смогли выиграть второй раз подряд. Потрясающе!» — приводит официальный сайт НХЛ слова Стэмкоса.
Сегодня, 8 июля «Тампа» выиграла Кубок Стэнли во второй раз подряд, победив «Монреаль» (счет в серии — 4-1).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/stehmkos-snova-peredal-kubok-stehnli-khedmanu/c-325600260
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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