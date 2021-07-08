Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капитан «Тампы» Стэмкос прокомментировал вторую победу команды подряд в Кубке Стэнли

08:27
Теги:

Нападающий и капитан «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал победу команды в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:0).

«Это невероятно. Я знаю, звучит как клише, но я не могу найти слов. Мы через многое прошли за последний год, через взлеты и падения, через прошлогодний пузырь, но все равно смогли выиграть второй раз подряд. Потрясающе!» — приводит официальный сайт НХЛ слова Стэмкоса.

Сегодня, 8 июля «Тампа» выиграла Кубок Стэнли во второй раз подряд, победив «Монреаль» (счет в серии — 4-1).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/stehmkos-snova-peredal-kubok-stehnli-khedmanu/c-325600260

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти
Англия провела лучший матч на Евро, но из-за судей и Стерлинга в истории ее успех останется победой с душком
Судья помог Англии выйти в финал Евро. Никакого пенальти на Стерлинге не было
Стерлинг прокомментировал пенальти за свое падение в полуфинале Евро Англия — Дания
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей