Капитан «Тампы» Стэмкос прокомментировал вторую победу команды подряд в Кубке Стэнли

Нападающий и капитан «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал победу команды в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:0).

«Это невероятно. Я знаю, звучит как клише, но я не могу найти слов. Мы через многое прошли за последний год, через взлеты и падения, через прошлогодний пузырь, но все равно смогли выиграть второй раз подряд. Потрясающе!» — приводит официальный сайт НХЛ слова Стэмкоса.

Сегодня, 8 июля «Тампа» выиграла Кубок Стэнли во второй раз подряд, победив «Монреаль» (счет в серии — 4-1).