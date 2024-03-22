Кучеров и Панарин не попали в тройку звезд игрового дня НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Лучшим стал голкипер «Нэшвилла» Кевин Ланкинен, который отстоял на ноль в матче с «Флоридой» (3:0). Вратарь отразил 33 броска.

Второй звездой признан вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик, отразивший 24 броска в игре с «Бостоном» (5:2).

Третьей звездой стал защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Баффало» (8:3).

В рейтинг не попали россияне Никита Кучеров и Артемий Панарин. Нападающий «Тампы» набрал 4 очка (0+4) в матче с «Сан-Хосе» (4:1). Форвард «Рейнджерс» оформил хет-трик в игре с «Брюинз» (5:2).