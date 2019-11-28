Крис Летанг: «Питтсбургу» нужно, чтобы Малкин играл так, как с «Ванкувером»

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг прокомментировал игру нападающего команды Евгения Малкина в матче с «Ванкувером». Впервые с 2012 года он набрал пять очков.

— Здорово, когда наш лидер ведет себя так, — цитирует Летанга официальный сайт «Питтсбурга». — Нам нужно, чтобы он играл так же, как сегодня. Думаю, что это хороший пример для всех парней в раздевалке.

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