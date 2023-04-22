Крейчи может пропустить четвертый матч серии с «Флоридой»

Форвард «Бостона» Давид Крейчи может пропустить четвертый матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды», сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Как сообщает Фридман со ссылкой на главного тренера «Брюинз» Джима Монтгомери, шансы на участие 36-летнего чеха 50 на 50.

Крейчи пропустил третий матч серии из-за травмы верхней части тела. В первых двух играх он отметился результативной передачей.