Кожевников высказался о возможных проблемах клубов НХЛ после выбора Мичкова на драфте НХЛ-2023

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников прокомментировал вероятность возникновения проблем у клубов, которые могут выбрать форварда Матвея Мичкова на предстоящем драфте НХЛ-2023.

Ранее сообщалось, что 18-летнего нападающего могут отправить проходить срочную службу в армии.

«Это бред. Они там придумывают и пишут, что хотят. Это просто личное мнение одного человека.

Я думаю, Мичкова выберут на драфте НХЛ в первой десятке. Он — талантливейший парень. Но я не видел других претендентов на высокий выбор, потому не могу оценить его перспективы более точно", — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

В минувшем сезоне форвард выступал на правах аренды за «Сочи». 18-летний игрок набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

61-й драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле на домашней арене «Предаторз».