Кожевников высказался о возможных проблемах клубов НХЛ после выбора Мичкова на драфте НХЛ-2023
Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников прокомментировал вероятность возникновения проблем у клубов, которые могут выбрать форварда Матвея Мичкова на предстоящем драфте НХЛ-2023.
Ранее сообщалось, что 18-летнего нападающего могут отправить проходить срочную службу в армии.
«Это бред. Они там придумывают и пишут, что хотят. Это просто личное мнение одного человека.
Я думаю, Мичкова выберут на драфте НХЛ в первой десятке. Он — талантливейший парень. Но я не видел других претендентов на высокий выбор, потому не могу оценить его перспективы более точно", — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.
В минувшем сезоне форвард выступал на правах аренды за «Сочи». 18-летний игрок набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
61-й драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле на домашней арене «Предаторз».
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3