Кожевников: «Коламбус» может стать такой же командой, каким был «Детройт» с русской пятеркой в 90-х»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил рекорд россиян из «Коламбуса» в НХЛ.

В матче «Блю Джэкетс» против «Бостона» (5:2), который прошел 28 ноября, заброшенными шайбами отметились четыре российских игрока. Это первый случай в истории НХЛ, когда в одной встрече голы забили четыре разных россиянина из одной команды.

«Пока, похоже, идет к тому, что «Коламбус» может стать такой же командой, каким был «Детройт» с русской пятеркой в 90-х. Дай Бог, чтобы у них все получалось. Все-таки по одному матчу нельзя всерьез оценивать перспективы. Вот если бы наши парни регулярно так забивали. Но, конечно, радует, что российские молодые хоккеисты выходят на первые роли. У них есть большие перспективы. Однако в НХЛ ведь всякое бывает. Сейчас все получается, а потом могут кого-то продать», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

В игре с «Бостоном» отличились россияне Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чинахов. «Коламбус» с 18 очками после 23 матчей занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.