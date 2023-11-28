Канарейкин: «Российская молодежь радует в НХЛ»

Заслуженный тренер России по хоккею Федор Канарейкин прокомментировал новость о том, что впервые в истории в НХЛ четыре российских игрока забили за одну команду.

«Россия как была богата талантами, так и остается. Радует молодежь наша в НХЛ. Все мы видим, что крепнут ребята, входят в основной состав команд НХЛ, это не может не радовать. Мы не ограничиваемся только Овечкиным и Василевским. У нас есть Панарин, который отлично выступает в «Рейнджерс», также Капризов — лидер «Миннесоты». Сегодня за «Коламбус» забивали такие молодые парни как Марченко, Воронков, Чинахов. Это уже ребята из нового поколения, мы следим за ними и радуемся. Будем и дальше следить за выступлением этих ребят», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

В матче «Коламбуса» против «Бостона» (5:2), который прошел 28 ноября, голами отметились россияне Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чинахов. «Блю Джэкетс» с 18 очками после 23 матчей занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.