Койл, Макар и Томас признаны звездами игрового дня в НХЛ

Стали известны звезды игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой признан форвард «Бостона» Чарли Койл, забивший победный гол в овертайме матча с «Тампой» (2:1 ОТ).

Второй звездой стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар, набравший 2 (1+1) очка в игре против «Виннипега» (5:4 ОТ).

Третья звезда — форвард «Сент-Луиса» Роберт Томас с 2 (1+1) очками в матче с «Миннесотой» (4:3 ОТ).