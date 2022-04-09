Игроки «Флориды» и «Баффало» устроили массовую драку после финальной сирены

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Баффало» со счетом 4:3.

После финальной сирены игроки обеих команд устроили массовую драку после того, как форвард «Пантерз» Сэм Беннетт врезался в защитника Расмуса Далина.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

После этого матча «Флорида» со 106 очками лидирует в Восточной конференции, «Баффало» с 63 очками — на 12-й строчке.