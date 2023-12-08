Костин забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Детройт» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

На 10-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Клим Костин. Для него это второй гол в текущем сезоне.