Костин стал третьей звездой матча «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» (1:2).
Третьей звездой встречи признан российский форвард «Шаркс» Клим Костин. 23-летний нападающий забросил единственную шайбу своей команды.
Возглавил тройку голкипер «Кингз» Давид Риттих. Вторым стал форвард Адриан Кемпе, оформивший первый гол «королей».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|76
|51
|25
|106
|2
|Каролина
|76
|47
|29
|101
|3
|Айлендерс
|76
|34
|42
|83
|4
|Филадельфия
|76
|36
|40
|83
|5
|Вашингтон
|75
|36
|39
|82
|6
|Питтсбург
|76
|35
|41
|81
|7
|Нью-Джерси
|76
|36
|40
|76
|8
|Коламбус
|76
|25
|51
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|45
|32
|105
|2
|Флорида
|77
|48
|29
|101
|3
|Торонто
|75
|43
|32
|95
|4
|Тампа-Бэй
|76
|43
|33
|93
|5
|Детройт
|75
|37
|38
|82
|6
|Баффало
|76
|36
|40
|77
|7
|Оттава
|75
|33
|42
|70
|8
|Монреаль
|75
|29
|46
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|76
|48
|28
|105
|2
|Колорадо
|76
|48
|28
|102
|3
|Виннипег
|76
|46
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|76
|44
|32
|92
|5
|Сент-Луис
|76
|40
|36
|84
|6
|Миннесота
|75
|36
|39
|82
|7
|Аризона
|75
|31
|44
|67
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|76
|47
|29
|102
|2
|Эдмонтон
|74
|45
|29
|95
|3
|Вегас
|75
|42
|33
|92
|4
|Лос-Анджелес
|76
|40
|36
|91
|5
|Сиэтл
|75
|31
|44
|75
|6
|Калгари
|75
|34
|41
|73
|7
|Анахайм
|76
|25
|51
|54
|8
|Сан-Хосе
|75
|17
|58
|42
Результаты / календарь
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
|5.04
|02:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|4 : 7
|5.04
|02:00
|
Оттава – Флорида
|0 : 6
|5.04
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|2 : 4
|5.04
|02:00
|
Каролина – Бостон
|1 : 4
|5.04
|02:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|1 : 4
|5.04
|03:00
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|6 : 3
|5.04
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|5 : 2
|5.04
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|2 : 5
|5.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|75
|133
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|76
|130
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|126
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|74
|63
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|73
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|77
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5
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