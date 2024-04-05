«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Лос-Анджелес» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 91 очко в 76 матчах. «Сан-Хосе» идет 16-м с 42 очками в 75 играх.

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