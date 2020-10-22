«Коммунист стал капиталистом». Экс-менеджер «Ванкувера» рассказал про приезд Ларионова в Канаду из СССР

Бывший генеральный менеджер «Ванкувера» Брайан Бурк в своей книге рассказал о приезде хоккеистя Игоря Ларионова в Канаду из СССР.

«Также Ларионов удивил нас, когда выпустил книгу в первый же год нахождения в «Ванкувере». Это стало настоящей сенсацией. В книге он рассказывал, что в ЦСКА ему хотели делать инъекции какой-то таинственной жидкости, но он отказался. Все предположили, что речь идет о стероидах. А ведь еще свеж в памяти был скандал с Беном Джонсоном (канадский легкоатлет, дисквалифицированный за применение запрещенных препаратов — прим. «СЭ»), когда весь мир узнал о последствиях употребления этих веществ.

Это точно не понравилось Пэту Куинну: «Ну какого хрена? Теперь русские засудят его», — сокрушался он.

Мне пришлось пригласить Игоря на отдельный разговор.

— Теперь пресса от тебя не отстанет. Что ты им скажешь?

— Скажу правду.

— А это правда? Другие игроки подтвердят это? А если тебя потащат в суд?

— Да, это правда.

— Ладно. С этим разобрались. Чего ты еще там понаписал?

— Купи книгу и узнаешь, — засмеялся Игорь

Мне безумно понравился этот ответ. Коммунист стал капиталистом", — написал Бурк.