Гол Ничушкина в овертайме принес «Колорадо» победу в игре с «Ванкувером»

«Колорадо» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у «Кэнакс» забросили Илья Михеев, Джей Ти Миллер и Никита Задоров. Задоров также сделал результативную передачу.

«Ванкувер» вел со счетом 3:0 до конца второго периода, но «Колорадо» сравнял счет благодаря голам Микко Рантанена, Нэйтана Маккиннона и Росса Колтона.

Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

«Ванкувер» находится на первом месте в Западной конференции, набрав 92 очка в 67 встречах. «Колорадо» на второй строчке с 89 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Колорадо» — 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Миллер — 33 (Коул, Босер), 0:24 — 1:0. Михеев — 11 (Миллер, Задоров), 2:44 — 2:0. Задоров — 4 (Гарлэнд, Десмит), 24:23 — 3:0. Рантанен — 34 (Тэйвз, Миттельштадт), 39:57 — 3:1. Маккиннон — 42 (бол., Макар, Рантанен), 43:19 — 3:2. Колтон — 14 (Вуд, Жирар), 48:43 — 3:3. Маккиннон — 43 (бол., Макар, Рантанен), 60:30 — 3:4.

Вратари: Десмит — Георгиев.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 21 (6+12+3+0) — 34 (6+10+17+1).

Наши: Задоров (16.07/1/0), Михеев (15.44/2/+2), Подколзин (10.32/1/0) — Ничушкин (22.10/0/-2), Тренин (16.27/4/0).

14 марта. Ванкувер. Rogers Arena.