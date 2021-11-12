«Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу», Тарасенко и Тренин забили по голу

«Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Сент-Луис» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Мэтт Дюшен. Всего в этой встрече он набрал 3 (2+1) очка.

Один из голов в составе «Блюз» забил российский нападающий Владимир Тарасенко. 29-летний хоккеист при игре в большинстве в силовой манере прошел слева от ворот мимо нескольких соперников и бросил под щиток вратарю.

В составе «Предаторз» отличился российский форвард Яков Тренин. 24-летний нападающий в этом сезоне провел 13 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

Для него это пятая шайба в сезоне. Всего у Тарасенко 12 (5+7) очков в 11 матчах.

«Сент-Луис» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» — седьмой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 3:4 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Кайру — 4 (Бозак, Росен), 12:23 — 1:0. Кайру — 5 (бол., Парэйко, Томас), 16:47 — 2:0. Дюшен — 7 (Канин, Гранлунд), 20:17 — 2:1. Канин — 2 (Дюшен, Гранлунд), 27:43 — 2:2. Тренин — 1 (Оливье, Гранлунд), 44:01 — 2:3. Тарасенко — 5 (Томас, Фолк), 48:13 — 3:3. Дюшен — 8 (Гранлунд, Жанно), 62:01 — 3:4.

Вратари: Биннингтон — Риттих.

Штраф: 5 — 7.

Броски: 36 (12+12+10+2) — 27 (9+8+9+1).

Наши: Барбашев (16.15/3/-2), Бучневич (16.28/3/+1), Костин (10.36/1/0), Тарасенко (17.38/3/-2) — Тренин (15.28/4/0).

12 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.