«Колорадо» обыграл «Тампу», Ничушкин забил в пустые ворота
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4:1.
В составе «Эвеланш» дубль оформил Райан Джохансен, еще по голу забили Кайл Макар и Валерий Ничушкин, забросивший в пустые ворота, вратарь Александр Георгиев отразил 39 бросков из 40. У «Лайтнинг» отличился Энтони Сирелли с передачи Никиты Кучерова, вратарь Андрей Василевский отразил 20 бросков из 23.
После этого матча «Колорадо» с 30 очками занимает второе место в Западной конференции, «Тампа» с 25 очками — на пятой строчке Востока.
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«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Джохансен — 8, 7:12 — 1:0. Джохансен — 9 (Татар, Макар), 21:48 — 2:0. Макар — 6 (бол., Рантанен, Маккиннон), 23:35 — 3:0. Чирелли — 3 (Хедман, Кучеров), 39:29 — 3:1. Ничушкин — 10 (п.в., Маккиннон), 56:46 — 4:1.
Вратари: Георгиев — Василевский (55:36 — 56:46).
Штраф: 26 — 40.
Броски: 24 (8+8+8) — 41 (13+13+15).
Наши: Ничушкин (23.58/2/+1) — Кучеров (19.41/6/-1), Сергачев (22.13/0/-1).
28 ноября. Денвер. Ball Arena.
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|15
|6
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|26
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|12
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|4
|Сент-Луис
|20
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|20
|10
|10
|20
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|20
|7
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|5
|14
|14
|8
|Чикаго
|19
|6
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|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|14
|7
|30
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|22
|14
|8
|29
|4
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|8
|14
|21
|5
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|21
|8
|13
|19
|6
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|9
|12
|18
|7
|Эдмонтон
|20
|7
|13
|15
|8
|Сан-Хосе
|21
|4
|17
|10
|28.11
|03:00
|
Рейнджерс – Баффало
|1 : 5
|28.11
|03:00
|
Оттава – Флорида
|0 : 5
|28.11
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|5 : 2
|28.11
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|4 : 1
|28.11
|05:30
|
Калгари – Вегас
|- : -
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|21
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|12
|1.98