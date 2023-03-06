«Сиэтл» в овертайме победил «Колорадо», у Ничушкина результативная передача
«Сиэтл» обыграл «Колорадо» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
В составе «Эвеланш» шайбы на счету Натана Маккиннона и Дениса Мальгина. Форвард хозяев Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. У «Кракен» отметились Александер Веннберг, Брэндон Танев и Янни Гурд, который забросил победную шайбу.
«Колорадо» набрал 74 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице «Запада». «Сиэтл» — на 4-й строчке с 78 очками.
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«Колорадо» — «Сиэтл» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Маккиннон — 25 (Лехконен, Ничушкин), 9:19 — 1:0. Веннберг — 12 (Борген, Шварц), 29:52 — 1:1. Мальгин — 6 (Макар, Родригес), 31:45 — 2:1. Танев — 13 (Шварц), 57:30 — 2:2. Гурд — 10 (Данн, Бенайерс), 61:24 — 2:3.
Вратари: Георгиев — Грубауэр.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 23 (6+10+7+0) — 35 (7+11+16+1).
Наши: Ничушкин (17.37/3/0) — -.
6 марта. Денвер. Ball Arena. 18107 зрителей.
|6.03
|00:00
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Аризона – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|6.03
|02:00
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Филадельфия – Детройт
|3 : 1
|6.03
|02:00
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Вегас – Монреаль
|4 : 3
|6.03
|05:00
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Колорадо – Сиэтл
|2 : 3 ОТ
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26