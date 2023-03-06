«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Аризону»

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Аризону» со счетом 5:4.

Победную шайбу на 23-й секунде овертайма забросил Нико Хишер.

После этого матча «Нью-Джерси» с 88 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Аризона» с 52 очками — на 13-й строчке.