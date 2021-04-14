«Колорадо» отменил утреннюю тренировку после случая заражения коронавирусом

«Колорадо» принял решение отменить утреннюю раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» из-за случая заражения коронавирусом в команде, сообщает Twitter «Эвеланш» 14 апреля.

Такое решение принято в качестве меры предосторожности после того, как в клубе был выявлен один положительный тест на COVID-19. Инфицированный находится на изоляции, тесты остальных игроков и тренеров дали отрицательные результаты.

«Колорадо» в среду сыграет с «Сент-Луисом» на выезде.