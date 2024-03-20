«Колорадо» отдал Коваленко в фарм-клуб

Форвард «Колорадо» Николай Коваленко отправлен в аренду фарм-клубу, сообщается на официальном сайте клуба.

В составе «Колорадо Иглз» 24-летний россиянин продолжит восстановление после травмы, полученной в матче за «Торпедо» в КХЛ. Коваленко был задрафтован «Колорадо» в 2018 году.

В сезоне-2023/24 Коваленко провел 47 матчей в КХЛ, в которых набрал 39 (11+28) очков.