НХЛ выступила с заявлением по поводу победного гола форварда «Колорадо» Кадри

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с заявлением по поводу победного гола форварда «Колорадо» Назема Кадри в четвертом матче серии финала Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ).

Напомним, что во время гола Кадри на льду находились шесть полевых игроков «Колорадо», но судьи не зафиксировали нарушение численного состава.

«Штраф за нарушение численного состава — это то решение, которое может быть вынесено любым из четырех судей на льду. После матча отдел хоккейных операций встречался с четырьмя арбитрами в соответствии с обычным протоколом. Обсуждая победный гол, каждый из рефери сообщил, что они не увидели нарушения численного состава в прошедшей встрече. Это решение, которое не подлежит просмотру ни в видеокомнате, ни судьями на льду», — говорится в заявлении НХЛ, текст которого привел журналист Грег Вышински в Twitter.

После четвертой встречи счет в серии 3-1 в пользу «Эвеланш». Пятая игра состоится 25 июня в Денвере и начнется в 03.00 по московскому времени.