«Колорадо» обыграл «Миннесоту», у Ничушкина голевая передача

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» — 4:2. На счету российского форварда «лавин» Валерия Ничушкина результативная передача, показатель полезности «+1», 3 броска в створ, силовой прием и блок-шот за 13.00 на льду (3.24 — в большинстве). У защитника Никиты Задорова «+1», 2 броска и 4 силовых приема за 21.25.

По два очка набрали Натан Маккиннон (0+2) и Микко Рантанен.

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