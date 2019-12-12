«Колорадо» обыграл «Филадельфию», Ничушкин сделал передачу

«Колорадо» в домашнем матче регулярного сезона НХЛ победил «Филадельфию» — 3:1. У «лавин» дубль оформил Микко Рантанен. На счету Валерия Ничушкина результативаная передача, показатель полезности «+1» и бросок в створ за 12.08 на льду. У Никиты Задорова «-1», 2 броска и 3 блок-шота за 22.46.

У Иван Проворова «+1», 3 броска, 2 силовых приема и 3 блок-шота за 22.47. У Михаила Воробьева бросок и силовой прием за 8.43.

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Филадельфия» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Колверт — 6 (Ничушкин, Белльмар), 5:21 — 1:0. Рантанен — 7 (Маккиннон, Комфер), 36:05 — 2:0. Рантанен — 8 (Кадри, Росен), 42:31 — 3:0. Жиру — 10 (Ворачек, Кутюрье), 54:48 — 3:1.

Вратари: Францоуз — Харт (57:01).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (13+5+9) — 33 (8+17+8).

Наши: Задоров (22.46/2/-1), Ничушкин (12.08/1/+1) — Воробьев (8.43/1/0), Проворов (23.47/3/+1).

12 декабря. Денвер. Pepsi Center.

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