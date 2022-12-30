Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:49

«Колорадо» по буллитам проиграл «Лос-Анджелесу». Георгиев сделал 23 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Колорадо» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 Б. Это второе подряд поражение для команды.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 23 из 27 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 4:5 Б (0:1, 4:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Виларди — 16 (Андерсон-Долан, Андерсон), 8:56 — 0:1. Комфер — 6 (бол., Рантанен, Родригес), 24:36 — 1:1. Дано — 11 (бол., Арвидссон, Иафалло), 33:59 — 1:2. Кольяно — 4 (Макар), 35:58 — 2:2. Макар — 9, 36:43 — 3:2. Родригес — 9 (Рантанен, Макар), 38:47 — 4:2. Иафалло — 6 (бол., Арвидссон, Дурзи), 41:11 — 4:3. Уокер — 2 (Фиала, Лизотт), 54:20 — 4:4.

Победный буллит: Арвидссон.

Вратари: Георгиев — Копли.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 27 (7+11+8+1) — 27 (12+6+7+2).
30 декабря. Денвер. Ball Arena. 18132 зрителя.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Лос-Анджелес Кингз
0
Читайте также
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
За что в России ненавидят Овечкина? Такие люди есть, и их немало
Суд приговорил убивших пенсионерку приезжих из Средней Азии к тюрьме
Глава Чечни Кадыров объявил о втором этапе операции «Возмездие» на Украине
Бывший главком НАТО Кларк указал на тупиковую стратегию США по Украине
Сценарий для праздника: названы самые опасные схемы мошенничества в каникулы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аризона» одержала победу над «Торонто»

Овечкин догнал Кросби по очкам за карьеру в НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 35 23 12 52
2 Нью-Джерси 35 22 13 46
3 Вашингтон 38 20 18 45
4 Питтсбург 35 19 16 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 34 10 24 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 36 22 14 50
3 Тампа-Бэй 34 22 12 45
4 Детройт 34 15 19 37
5 Баффало 33 17 16 36
6 Флорида 36 16 20 36
7 Оттава 35 16 19 35
8 Монреаль 36 15 21 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 37 22 15 50
2 Виннипег 36 22 14 45
3 Миннесота 35 20 15 42
4 Колорадо 34 19 15 41
5 Сент-Луис 36 17 19 37
6 Нэшвилл 33 14 19 33
7 Аризона 34 13 21 31
8 Чикаго 34 8 26 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 24 14 50
2 Лос-Анджелес 39 21 18 48
3 Калгари 37 17 20 41
4 Сиэтл 33 18 15 40
5 Эдмонтон 36 19 17 40
6 Ванкувер 35 16 19 35
7 Сан-Хосе 36 11 25 28
8 Анахайм 36 10 26 24
Результаты / календарь
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
30.12 03:00
Баффало – Детройт
 6 : 3
30.12 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 4 ОТ
30.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
2 : 1 Б
30.12 03:00
Флорида – Монреаль
 7 : 2
30.12 03:30
Айлендерс – Коламбус
 2 : 1
30.12 04:00
Виннипег – Ванкувер
 4 : 2
30.12 04:00
Миннесота – Даллас
 1 : 4
30.12 04:00
Сент-Луис – Чикаго
 3 : 1
30.12 05:00
Аризона – Торонто
 6 : 3
30.12 05:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 4 : 5 Б
30.12 06:30
Сан-Хосе – Филадельфия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 67
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 37 52
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 31
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

33 26
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 35 25
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости