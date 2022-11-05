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Сегодня, 00:05

36 сэйвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Коламбус»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Для «Блю Джэкетс» это поражение стало четвертым подряд.

Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 36 из 39 бросков по своим воротам.

«Колорадо» с 11-ю очками занимает 8-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет последним в Восточной конференции, имея 6 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Коламбус» — 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Голы: О`Коннор — 2 (Ньюхук, Джонсон), 1:36 — 1:0. Комфер — 1 (бол., Тэйвз, Жирар), 12:27 — 2:0. Рантанен — 5 (Родригес, Маккиннон), 20:35 — 3:0. Ворачек — 1 (бол., Лайне, Веренски), 21:35 — 3:1. Лайне — 2 (Годро, Дженнер), 27:16 — 3:2. Керали — 2 (Фоуди, Робинсон), 42:32 — 3:3. Рантанен — 6 (бол., Макар, Маккиннон), 48:54 — 4:3. Макар — 1 (Маккиннон, Рантанен), 50:49 — 5:3. Рантанен — 7 (п.в., Маккиннон, Тэйвз), 58:56 — 6:3.

Вратари: Георгиев — Мерзликинс (27:09 — 27:16, 56:41 — 58:56).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 37 (16+9+12) — 39 (7+13+19).

Наши: Мальцев (4.41/1/0) — Гавриков (18.16/2/0), Чинахов (9.42/0/-1).

4 ноября. Тампере. Nokia Arena.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Колорадо Эвеланш
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1 Нью-Джерси 11 8 3 16
2 Каролина 10 7 3 15
3 Айлендерс 11 7 4 14
4 Рейнджерс 12 6 6 14
5 Филадельфия 10 5 5 12
6 Вашингтон 12 5 7 12
7 Питтсбург 11 4 7 10
8 Коламбус 11 3 8 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 11 10 1 20
2 Баффало 10 7 3 14
3 Тампа-Бэй 11 6 5 13
4 Флорида 11 6 5 13
5 Детройт 10 5 5 12
6 Торонто 11 5 6 12
7 Монреаль 11 5 6 11
8 Оттава 10 4 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 11 7 4 15
2 Виннипег 10 6 4 13
3 Чикаго 11 5 6 12
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Нэшвилл 11 4 7 9
7 Аризона 10 3 7 7
8 Сент-Луис 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 10 2 20
2 Эдмонтон 11 7 4 14
3 Сиэтл 12 6 6 14
4 Лос-Анджелес 13 6 7 13
5 Калгари 9 5 4 10
6 Ванкувер 11 3 8 8
7 Сан-Хосе 13 3 10 8
8 Анахайм 11 3 8 7
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5.11 02:00
Каролина – Баффало
 - : -
5.11 20:00
Коламбус – Колорадо
 - : -
5.11 20:00
Детройт – Айлендерс
- : -
5.11 22:00
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 - : -
5.11 23:00
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Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 11 22
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 13 18
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 11 12
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 13 10
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 11 9
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

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Адин Хилл

Адин Хилл

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