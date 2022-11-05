36 сэйвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Коламбус»

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«Колорадо» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Для «Блю Джэкетс» это поражение стало четвертым подряд.

Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 36 из 39 бросков по своим воротам.

«Колорадо» с 11-ю очками занимает 8-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет последним в Восточной конференции, имея 6 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Коламбус» — 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Голы: О`Коннор — 2 (Ньюхук, Джонсон), 1:36 — 1:0. Комфер — 1 (бол., Тэйвз, Жирар), 12:27 — 2:0. Рантанен — 5 (Родригес, Маккиннон), 20:35 — 3:0. Ворачек — 1 (бол., Лайне, Веренски), 21:35 — 3:1. Лайне — 2 (Годро, Дженнер), 27:16 — 3:2. Керали — 2 (Фоуди, Робинсон), 42:32 — 3:3. Рантанен — 6 (бол., Макар, Маккиннон), 48:54 — 4:3. Макар — 1 (Маккиннон, Рантанен), 50:49 — 5:3. Рантанен — 7 (п.в., Маккиннон, Тэйвз), 58:56 — 6:3.

Вратари: Георгиев — Мерзликинс (27:09 — 27:16, 56:41 — 58:56).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 37 (16+9+12) — 39 (7+13+19).

Наши: Мальцев (4.41/1/0) — Гавриков (18.16/2/0), Чинахов (9.42/0/-1).

4 ноября. Тампере. Nokia Arena.