36 сэйвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Коламбус»
«Колорадо» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Для «Блю Джэкетс» это поражение стало четвертым подряд.
Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 36 из 39 бросков по своим воротам.
«Колорадо» с 11-ю очками занимает 8-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет последним в Восточной конференции, имея 6 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Коламбус» — 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
Голы: О`Коннор — 2 (Ньюхук, Джонсон), 1:36 — 1:0. Комфер — 1 (бол., Тэйвз, Жирар), 12:27 — 2:0. Рантанен — 5 (Родригес, Маккиннон), 20:35 — 3:0. Ворачек — 1 (бол., Лайне, Веренски), 21:35 — 3:1. Лайне — 2 (Годро, Дженнер), 27:16 — 3:2. Керали — 2 (Фоуди, Робинсон), 42:32 — 3:3. Рантанен — 6 (бол., Макар, Маккиннон), 48:54 — 4:3. Макар — 1 (Маккиннон, Рантанен), 50:49 — 5:3. Рантанен — 7 (п.в., Маккиннон, Тэйвз), 58:56 — 6:3.
Вратари: Георгиев — Мерзликинс (27:09 — 27:16, 56:41 — 58:56).
Штраф: 14 — 10.
Броски: 37 (16+9+12) — 39 (7+13+19).
Наши: Мальцев (4.41/1/0) — Гавриков (18.16/2/0), Чинахов (9.42/0/-1).
4 ноября. Тампере. Nokia Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|11
|8
|3
|16
|2
|Каролина
|10
|7
|3
|15
|3
|Айлендерс
|11
|7
|4
|14
|4
|Рейнджерс
|12
|6
|6
|14
|5
|Филадельфия
|10
|5
|5
|12
|6
|Вашингтон
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|11
|4
|7
|10
|8
|Коламбус
|11
|3
|8
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|10
|1
|20
|2
|Баффало
|10
|7
|3
|14
|3
|Тампа-Бэй
|11
|6
|5
|13
|4
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|5
|Детройт
|10
|5
|5
|12
|6
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|7
|Монреаль
|11
|5
|6
|11
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|2
|Виннипег
|10
|6
|4
|13
|3
|Чикаго
|11
|5
|6
|12
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|11
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|7
|Аризона
|10
|3
|7
|7
|8
|Сент-Луис
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|10
|2
|20
|2
|Эдмонтон
|11
|7
|4
|14
|3
|Сиэтл
|12
|6
|6
|14
|4
|Лос-Анджелес
|13
|6
|7
|13
|5
|Калгари
|9
|5
|4
|10
|6
|Ванкувер
|11
|3
|8
|8
|7
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|8
|Анахайм
|11
|3
|8
|7
|5.11
|02:00
|
Каролина – Баффало
|- : -
|5.11
|20:00
|
Коламбус – Колорадо
|- : -
|5.11
|20:00
|
Детройт – Айлендерс
|- : -
|5.11
|22:00
|
Виннипег – Чикаго
|- : -
|5.11
|23:00
|
Эдмонтон – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|24
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|11
|22
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|13
|18
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|13
|10
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|11
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66
|
|
Адин Хилл
Вегас
|4
|1.72