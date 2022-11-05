«Каролина» переиграла «Баффало». Свечников набрал 2 очка

Свечников набрал 2 очка в матче «Каролины» против «Баффало»

«Каролина» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Харрикейнз» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами. Теперь на его счету в этом сезоне 13 (8+5) очков.

«Каролина» идет на 2-м месте в Восточной конференции (17 очков), а «Баффало» располагается на 5-й строчке (14 очков).