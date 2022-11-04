«Торонто» выставил нападающего Обе-Кубеля на драфт отказов

«Торонто» выставил нападающего Николя Обе-Кубеля на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Игрок подписал летом контракт с «Кленовыми листьями» на год и 1 миллион долларов.

В нынешнем сезоне он провел 6 матчей в регулярном чемпионате и не набрал очков.

В прошедшем сезоне Обе-Кубель играл за «Филадельфию» и «Колорадо», став победителем Кубка Стэнли. На церемонии вручения трофея после победы в финале хоккеист упал на лед и помял кубок.