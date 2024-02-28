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Сегодня, 08:05

Два очка Маккиннона помогли «Колорадо» победить «Даллас»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Колорадо» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

По два очка за «Колорадо» набрали Эндрю Кольяно, Арттури Лехконен, Микко Рантанен и Нэйтан Маккиннон. В активе всех по шайбе и голевой передаче. Еще один гол на счету Джоэла Кивиранты.

Единственная шайба гостей в активе Логана Стэнковена.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 33 броска по своим воротам.

«Колорадо» (77 очков) занимает четвертое место в Западной конференции НХЛ. «Даллас» (79) идет третьим на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Даллас» — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Голы: Стэнковен — 2 (Джонстон, Робертсон), 1:00 — 0:1. Кивиранта — 3 (Кольяно, Тэйвз), 2:08 — 1:1. Рантанен — 31 (Маккиннон), 5:58 — 2:1. Кольяно — 6 (Вагнер), 27:09 — 3:1. Маккиннон — 35 (Лехконен, Макар), 27:58 — 4:1. Лехконен — 9 (бол., Друэн, Рантанен), 34:15 — 5:1.

Вратари: Георгиев — Эттингер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (15+6+6) — 34 (11+15+8).

28 февраля. Денвер. Ball Arena. 18117 зрителей.

Источник: Таблица НХЛ
Нэйтан Маккиннон
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ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 59 39 20 81
2 Каролина 59 35 24 76
3 Филадельфия 60 31 29 69
4 Вашингтон 58 27 31 63
5 Нью-Джерси 58 29 29 62
6 Айлендерс 58 24 34 62
7 Питтсбург 55 26 29 60
8 Коламбус 57 19 38 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 39 20 82
2 Бостон 60 34 26 82
3 Торонто 58 33 25 74
4 Детройт 59 33 26 72
5 Тампа-Бэй 61 32 29 69
6 Баффало 59 27 32 58
7 Монреаль 59 23 36 54
8 Оттава 57 25 32 53
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 57 37 20 79
2 Даллас 61 35 26 79
3 Колорадо 60 36 24 77
4 Нэшвилл 60 33 27 68
5 Сент-Луис 58 30 28 62
6 Миннесота 59 28 31 62
7 Аризона 58 23 35 51
8 Чикаго 59 15 44 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 60 38 22 82
2 Вегас 59 33 26 73
3 Эдмонтон 56 34 22 70
4 Лос-Анджелес 58 29 29 68
5 Калгари 59 29 30 63
6 Сиэтл 58 25 33 61
7 Анахайм 58 20 38 43
8 Сан-Хосе 56 15 41 35
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28.02 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 6 : 2
28.02 03:00
Флорида – Баффало
 3 : 2
28.02 03:00
Монреаль – Аризона
 5 : 2
28.02 03:00
Торонто – Вегас
 2 : 6
28.02 03:00
Детройт – Вашингтон
 8 : 3
28.02 04:00
Нэшвилл – Оттава
 4 : 1
28.02 04:00
Миннесота – Каролина
 2 : 3
28.02 04:00
Виннипег – Сент-Луис
 4 : 2
28.02 05:00
Колорадо – Даллас
 5 : 1
28.02 05:00
Калгари – Лос-Анджелес
 4 : 2
28.02 06:00
Ванкувер – Питтсбург
 - : -
28.02 06:30
Сан-Хосе – Нью-Джерси
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 60 103
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 60 98
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 91
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 59 39
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 55 39
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
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