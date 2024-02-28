Два очка Маккиннона помогли «Колорадо» победить «Даллас»
«Колорадо» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
По два очка за «Колорадо» набрали Эндрю Кольяно, Арттури Лехконен, Микко Рантанен и Нэйтан Маккиннон. В активе всех по шайбе и голевой передаче. Еще один гол на счету Джоэла Кивиранты.
Единственная шайба гостей в активе Логана Стэнковена.
Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 33 броска по своим воротам.
«Колорадо» (77 очков) занимает четвертое место в Западной конференции НХЛ. «Даллас» (79) идет третьим на «Западе».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Даллас» — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)
Голы: Стэнковен — 2 (Джонстон, Робертсон), 1:00 — 0:1. Кивиранта — 3 (Кольяно, Тэйвз), 2:08 — 1:1. Рантанен — 31 (Маккиннон), 5:58 — 2:1. Кольяно — 6 (Вагнер), 27:09 — 3:1. Маккиннон — 35 (Лехконен, Макар), 27:58 — 4:1. Лехконен — 9 (бол., Друэн, Рантанен), 34:15 — 5:1.
Вратари: Георгиев — Эттингер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 27 (15+6+6) — 34 (11+15+8).
28 февраля. Денвер. Ball Arena. 18117 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|59
|39
|20
|81
|2
|Каролина
|59
|35
|24
|76
|3
|Филадельфия
|60
|31
|29
|69
|4
|Вашингтон
|58
|27
|31
|63
|5
|Нью-Джерси
|58
|29
|29
|62
|6
|Айлендерс
|58
|24
|34
|62
|7
|Питтсбург
|55
|26
|29
|60
|8
|Коламбус
|57
|19
|38
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|59
|39
|20
|82
|2
|Бостон
|60
|34
|26
|82
|3
|Торонто
|58
|33
|25
|74
|4
|Детройт
|59
|33
|26
|72
|5
|Тампа-Бэй
|61
|32
|29
|69
|6
|Баффало
|59
|27
|32
|58
|7
|Монреаль
|59
|23
|36
|54
|8
|Оттава
|57
|25
|32
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|57
|37
|20
|79
|2
|Даллас
|61
|35
|26
|79
|3
|Колорадо
|60
|36
|24
|77
|4
|Нэшвилл
|60
|33
|27
|68
|5
|Сент-Луис
|58
|30
|28
|62
|6
|Миннесота
|59
|28
|31
|62
|7
|Аризона
|58
|23
|35
|51
|8
|Чикаго
|59
|15
|44
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|60
|38
|22
|82
|2
|Вегас
|59
|33
|26
|73
|3
|Эдмонтон
|56
|34
|22
|70
|4
|Лос-Анджелес
|58
|29
|29
|68
|5
|Калгари
|59
|29
|30
|63
|6
|Сиэтл
|58
|25
|33
|61
|7
|Анахайм
|58
|20
|38
|43
|8
|Сан-Хосе
|56
|15
|41
|35
|28.02
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|6 : 2
|28.02
|03:00
|
Флорида – Баффало
|3 : 2
|28.02
|03:00
|
Монреаль – Аризона
|5 : 2
|28.02
|03:00
|
Торонто – Вегас
|2 : 6
|28.02
|03:00
|
Детройт – Вашингтон
|8 : 3
|28.02
|04:00
|
Нэшвилл – Оттава
|4 : 1
|28.02
|04:00
|
Миннесота – Каролина
|2 : 3
|28.02
|04:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|4 : 2
|28.02
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|5 : 1
|28.02
|05:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|4 : 2
|28.02
|06:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|- : -
|28.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Нью-Джерси
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|60
|103
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|60
|98
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|91
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|59
|39
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|55
|39
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|18
|1.96