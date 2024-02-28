Два очка Маккиннона помогли «Колорадо» победить «Даллас»

«Колорадо» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

По два очка за «Колорадо» набрали Эндрю Кольяно, Арттури Лехконен, Микко Рантанен и Нэйтан Маккиннон. В активе всех по шайбе и голевой передаче. Еще один гол на счету Джоэла Кивиранты.

Единственная шайба гостей в активе Логана Стэнковена.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 33 броска по своим воротам.

«Колорадо» (77 очков) занимает четвертое место в Западной конференции НХЛ. «Даллас» (79) идет третьим на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Даллас» — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Голы: Стэнковен — 2 (Джонстон, Робертсон), 1:00 — 0:1. Кивиранта — 3 (Кольяно, Тэйвз), 2:08 — 1:1. Рантанен — 31 (Маккиннон), 5:58 — 2:1. Кольяно — 6 (Вагнер), 27:09 — 3:1. Маккиннон — 35 (Лехконен, Макар), 27:58 — 4:1. Лехконен — 9 (бол., Друэн, Рантанен), 34:15 — 5:1.

Вратари: Георгиев — Эттингер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (15+6+6) — 34 (11+15+8).

28 февраля. Денвер. Ball Arena. 18117 зрителей.