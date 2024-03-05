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Сегодня, 07:57

«Колорадо» — «Чикаго»: видеообзор матча

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Колорадо» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ с 81 очком в 63 матчах.

«Чикаго» идет на 16-й строчке с 35 очками в 62 играх.

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ХК Колорадо Эвеланш
ХК Чикаго Блэкхокс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 62 40 22 84
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 63 32 31 72
4 Айлендерс 60 26 34 66
5 Вашингтон 60 28 32 65
6 Нью-Джерси 61 30 31 64
7 Питтсбург 59 27 32 62
8 Коламбус 61 21 40 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 88
2 Бостон 63 36 27 86
3 Торонто 61 35 26 78
4 Детройт 61 33 28 72
5 Тампа-Бэй 63 33 30 72
6 Баффало 62 29 33 62
7 Монреаль 61 23 38 56
8 Оттава 59 25 34 53
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 60 39 21 83
2 Даллас 63 37 26 83
3 Колорадо 63 38 25 81
4 Нэшвилл 62 35 27 72
5 Сент-Луис 61 32 29 67
6 Миннесота 62 29 33 64
7 Аризона 61 25 36 55
8 Чикаго 62 15 47 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 63 39 24 85
2 Эдмонтон 59 37 22 76
3 Вегас 62 33 29 73
4 Лос-Анджелес 60 31 29 72
5 Калгари 61 30 31 65
6 Сиэтл 61 27 34 65
7 Анахайм 61 22 39 47
8 Сан-Хосе 60 15 45 36
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5.03 03:00
Торонто – Бостон
 1 : 4
5.03 03:00
Филадельфия – Сент-Луис
 1 : 2 Б
5.03 03:00
Рейнджерс – Флорида
 2 : 4
5.03 03:00
Коламбус – Вегас
 6 : 3
5.03 05:00
Колорадо – Чикаго
 5 : 0
5.03 05:30
Калгари – Сиэтл
 2 : 4
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И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 63 105
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 62 105
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 97
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 62 44
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 58 43
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
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Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

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