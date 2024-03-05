«Колорадо» — «Чикаго»: видеообзор матча

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«Колорадо» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ с 81 очком в 63 матчах.

«Чикаго» идет на 16-й строчке с 35 очками в 62 играх.