«Калгари» уступил «Сиэтлу», Кузьменко оформил дубль

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Сиэтлу» со счетом 2:4.

В составе «Флэймз» дубль оформил Андрей Кузьменко, у «Кракен» отличились Янни Гурд, Оливер Бьоркстранд, Адам Ларссон и Джаред Макканн.

«Калгари» прервал серию из пяти побед и с 65 очками расположился на 10-м месте в Западной конференции. «Сиэтл» с 65 очками — на 11-й строчке.