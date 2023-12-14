«Колорадо» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» дома обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Баффало» с 27 очками — на 14-й строчке «Востока».

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