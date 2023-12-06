«Колорадо» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 34 очками в 25 матчах. «Анахайм» идет на 13-й строчке с 20 очками в 25 играх.

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