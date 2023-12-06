Капризов признан второй звездой матча «Миннесоты» с «Калгари»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:2).

Россиянин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

Первой звездой встречи стал форвард «Миннесоты» Мэттью Болди, у которого 3 (2+1) очка.

Третья звезда — еще один нападающий «Уайлд» Юэль Эрикссон Эк, забросивший одну шайбу.

«Миннесота» одержала четвертую победу подряд и вышла на 11-е место в таблице Западной конференции с 22 очками в 23 матчах. «Калгари» идет на 10-й строчке с 23 очками в 25 играх.