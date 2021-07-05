«Коламбус» выступил с заявлением по поводу смерти 24-летнего голкипера

«Коламбус» выступил с официальным заявлением по поводу смерти 24-летнего голкипера Матисса Кивлениекса.

По данным клуба, уроженец Латвии получил травму головы в результате падения. На место происшествия были ту же вызваны медики, которые не смогли спасти спортсмена.

«Мы шокированы и раздавлены новостью о потере Матисса Кивлениекса. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям.

Киви был прекрасным человеком, который встречал всех и каждый день с улыбкой», — заявил президент «Коламбуса» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон.

Кивлениекс в составе сборной Латвии выступал на чемпионате мира в Риге, получив награду лучшему игроку матча с Канадой (2:0). Он также выступал на ЧМ-2018, где латвийцы стали восьмыми.

Голкипер начинал свою карьеру в Американской хоккейной лиге (АХЛ), а затем подписал полноценный контракт с «Коламбусом», за который выступал с сезона-2019/20. В минувшем сезоне он провел 2 матча, одержав 1 победу.