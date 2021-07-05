Стали известны новые подробности несчастного случая с латвийским вратарем
15:43
Появились новые подробности несчастного случая, который привел к смерти голкипера «Коламбуса» и сборной Латвии Матисса Кивлениекса.
По данным Delfi.lv, погибший 24-летний вратарь праздновал с одноклубниками День независимости США, и во время устроенного коллективом салюта латвийскому хоккеисту в область сердца прилетел обломок петарды, что и стало причиной смерти.
Кивлениекс играл за сборную Латвии на двух чемпионатах мира. В 2018 году он был запасным вратарем и не сыграл ни в одном матче, а на ЧМ-2021 в Риге провел четыре игры.
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