«Коламбус» — «Вегас»: видеообзор матча

«Коламбус» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

У хозяев трижды отличился Александер Нюлендер, по одному голу у Джастина Данфорта, Эрика Гудбрансона и Егора Чинахова. Иван Проворов и Кирилл Марченко сделали по результативной передаче. У гостей забросили Мэйсон Морелли и Уильям Карлссон.

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